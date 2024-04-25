«صحة المنيا»: استمرار القوافل الطبية والعلاجية بالمجان.. وتنظيم 1840 ندوة توعية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين.

1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي

أشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ 1840 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و79 لقاءا جماهيريا، خلال شهر عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الإدارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

التوعية بأهمية الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض

قال الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، إنه تم تنفيذ 1678 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، و162 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 79 لقاءا جماهيريا، بالاضافة الى تقديم 87 مشورة عامة.

وأوضح أن عدد الحضور بالندوات بلغ 29 ألفا و470 مواطنا، حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية والوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية، وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.