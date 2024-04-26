جدعنة أهالي «المنيا» تنقذ «محمود» من خسارة شقى عمره: 8 سنين تعب

أوشك على غلق المطعم نتيجة قلة تردد الزبائن، يجلس مٌعظم الوقت مهمومًا يٌفكر في مشروعه، الذي كرس له أمواله كلها، من عناء 8 سنوات عمل بمطاعم أشخاص آخرين، لكن فجأة تبدلت الأحوال وانتعش مطعم محمود الشيخ بالزبائن، بفضل جدعنة أهالي مدينة أبو قرقاص بمحافظة المنيا، الذين أنقذوا المطعم من الإغلاق.

عام 2021 بدأ «محمود» في افتتاح مطعمه الخاص بـ«البيتزا»، مدخرًا جميع أمواله التي جمعها من عمله، ليؤجر محلا صغيرا، وبدأ يعمل به بمفرده، بسبب عدم امتلاك أموالا لدفع أجرة عامل.

في البداية كان الإقبال محدودًا، المكسب قليلا لكن ليس هناك خسارة، لكن مع مرور الوقت ساءت الأمور، وبات «محمود» معرضًا لغلق المطعم في أي وقت، حتى جاء أحد أهالي بلدته، والتقط له بعض الصور ونشرها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

محمود: كل حاجة اتغيرت

يروي «محمود» لـ«الوطن» أنه بمجرد نشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلقًا وقوفه على حافة إغلاق مشروع الذي أفنى كل أمواله فيه، فٌوجئ بإقبال كثيف على المطعم من أهالي بلدته، مما جعل هناك ازدحام كبير على المطعم، بعد أن كان لا يدخله أحد، مضيفًا: «الحمدلله الدنيا ماكنتش ماشية خالص في الأول، لكن بعد ما نشرت الصور كل حاجة اتغيرت تمامًا، ومن كتر الطلبات اللي بتجيلي جبت صنايعي يشتغل معايا».

إنقاذ الشاب من خسائر كبيرة

ما فعله أهالي بلدة «محمود» أنقذه من خسارة كبيرة، فهو بدأ مشروعه بعد 8 سنوات من العمل كـ«شيف» في المطاعم المختلفة.

يقول «محمود» في حديثه مع «الوطن»: «الدنيا اتغيرت تمامًا دلوقتي وربنا كرمني بعد ما كنت هقفل، ويومي بيبدأ من الساعة 2 ظهرا حتى الـ 3 بالليل».