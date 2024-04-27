«المجموعة العربية السداسية» تؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأن الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض يؤكد ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة والتوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار.

كما أكد الاجتماع الوزاري للمجموعة العربية السداسية في الرياض، ضرورة رفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، زدعم كافة الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.