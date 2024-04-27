رامي جمال يحتفل بتصدر أغنية «بيكلموني» التريند في 3 دول عربية

احتفل رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، بتصدر أغنيته الجديدة «بيكلموني» من ألبوم خليني أشوفك التريند في 3 دول عربية.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «ترند 1 مصر والسعودية والكويت.. شكرا من قلب قلبي فعلا النجاح ده بسببكم أنتم شكرا للصناع وكل القائمين على الألبوم وكل التيم بتاعي».

ألبوم خليني أشوفك

وطرح رامي جمال منذ أيام ألبوم «خليني أشوفك» الذي يضم 15 أغنية هم: «خليني أشوفك، بقول وأكدب، بضيع وقت، أوقات، قلبي خام، عادي أنساك، أنت مين، أنسى أسمك، شاهد الله، بيكلموني، قولي آه، ذكريات هوانا، أهو، وسوء تفاهم، فستانك أبيض»