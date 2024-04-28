إطلالة «التايجر».. تفاصيل ظهور ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

بإطلالة مميزة، ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في كواليس برنامج «صاحبة السعادة» التي تحل فيها ضيفة على الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس يومي الاثنين والثلاثاء 6 و7 مايو المقبل، وخلال اللقاء ستتحدث الفنانة ياسمين عبد العزيز عن العديد من الكواليس والأسرار والحكايات التي لم تتطرق إليها من قبل، وهناك أكثر من مفاجأة تتعلق بياسمين ستكشف عنها إسعاد يونس خاصة أن هذا اللقاء هو الأول منذ طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

فسيخ ورنجة في صاحبة السعادة

وخلال اللقاء تحتفل الإعلامية إسعاد يونس والفنانة ياسمين عبد العزيز بأعياد شم النسيم، إذ تأكلان خلال الحلقة فسيخ ورنجة وبصل، وفقا للصور التي نشرتها صاحبة السعادة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحكي كلا منهما عن ذكرياتها مع شم النسيم وطريقة احتفالها.

إطلالة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة

وظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز في برومو برنامج «صاحبة السعادة» مرتدية بدلة بتصميم بيجاما بطباعة الفهد Leopard Print، إذ استطاعت أن تخطف قلوب الجماهير، ما أثار تساؤلًا حول سعر البدلة.

ويصل سعر قميص البدلة إلى 2145 دولار، أي ما يعادل 103 آلاف جنيه مصري، كما أن سعر البنطلون يصل إلى 1745 دولارا، أي ما يعادل 83 ألف جنيه وهو من نفس الخامة والتصميم وفقا لما نشر على موقع بيعه.

ولم تكن تلك المرة الأولى التي تظهر فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز مرتدية تصميم بطباعة الفهد Leopard Print، لكنها ظهرت من قبل بتصميم مشابه في برنامج «معكم منى الشاذلي» بعد عودتها من الوعكة الصحية الشديدة.

كواليس الحلقة

وكانت الإعلامية إسعاد يونس نشرت صورة مدونة عليها: «ضيفتي في الحلقة اللي جاية يا ترى مين؟»، وظل الجمهور بالفعل يخمن من ستكون الفنانة التي ستظهر معها في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc.

وعلى الجانب الآخر، علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة، مؤكدة أنها ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، حيث كتبت قائلة: «أنا.. رخمة أوى صح».