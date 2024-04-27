إسعاد يونس تشوق جمهورها لضيف الحلقة المقبلة.. وياسمين عبد العزيز ترد

حرصت الفنانة إسعاد يونس، كعادتها على تشويق جمهورها لضيف حلقتها المقبلة، فشاركت منشور من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، لها مع أحد الفنانات دون الكشف عن هويتها.

أول ظهور للفنانة ياسمين عبد العزيز بعد انفصالها عن العوضي

كتبت الفنانة إسعاد يونس على المنشور الذي يحتوى على الصورة قائلة «ضيفتي في الحلقة اللي جاية ياترى مين ؟»، وبالفعل ظل الجمهور يٌخمن من ستكون الفنانة التي ستظهر معها في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc.

ولكن كانت المفاجأة تعليق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة كاشفة بأنها هي ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي حيث كتبت ضاحكة قائلة: «أنا.. رخمة أوى صح».