صورة تضع الفنانة دينا فؤاد وشقيق ياسمين عبد العزيز في ورطة.. ما القصة؟

بعد نجاح الفنانة دينا فؤاد في تقديم شخصية حنان الغرباوي في مسلسل حق عرب، انتشرت عديد من الشائعات حول حياتها الشخصية، وكان آخرها شائعة ارتباطها بالفنان وائل عبد العزيز، شقيق ياسمين عبد العزيز، خاصة بعد انتشار مجموعة من الصور لهما على السوشيال ميديا، وهما يحملان هدايا مغلفة باللون الأحمر.

حقيقة ارتباط دينا فؤاد بشقيق ياسمين عبد العزيز

وتعود الصور المنتشرة للفنانة دينا فؤاد رفقة وائل عبد العزيز إلى عمل درامي جمع بينهما في عام 2013، وهو مسلسل جذور، الذي عرض لأول مرة عام 2013، وهو مصري لبناني تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وأدت فيه دينا فؤاد شخصية «ميرفت»، التي تتزوج من أحمد هارون، وتنجب منه طفلين، وتمر معه بالعديد من المشكلات الأسرية، التي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

جذور أول عمل فني بين دينا فؤاد ووائل عبد العزيز

مسلسل جذور بطولة يوسف الخال ودينا فؤاد، ويشارك فيه عدد من الفنانين اللبنانين والمصريين، أبرزهم أحمد هارون، باميلا الكيك، محمود قابيل، ووائل عبد العزيز، ﺇﺧﺮاﺝ فيليب أسمر، وﺗﺄﻟﻴف كلوديا مارشيليان.

وعلق الفنان وائل عبد العزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، على الصور المنتشرة على السوشيال ميديا بقوله: «العمل الوحيد اللي جمعني بدينا مسلسل لبناني مصري سنه 2013، دينا إنسانة محترمة واتجوزت مرتين في حياتها ومعروفين عند الكل، ولا اتجوزت مني ولا من أخويا ولا أبويا حتى».

حياة الفنانة دينا فؤاد الأسرية

تزوجت دينا فؤاد من شريف عبد العزيز، وهو منتج ومخرج برامج، وانفصلت عنه في عام 2010، بعد أن أنجبت منه ابنتها الوحيدة «زينة»، ونشرت دينا فؤاد فيديو عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» لابنتها، العام الماضي، معلقة: «ربنا يخليكي ليا وميحرمني من ضحكتك اللي محلية الدنيا كلها، بنتي وأختى وصاحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا، بحبك».

شائعة ارتباط دينا فؤاد واللاعب أحمد حسن

وفي وقت سابق ربطت الشائعات بين الفنانة دينا فؤاد، واللاعب السابق أحمد حسن، لترد في إحدى لقاءاتها: «حياتي الخاصة ملك لي بمفردي، وخط أحمر ليس لأحد علاقة بها».

وجاءت شائعة الارتباط الأخيرة بين دينا فؤاد ووائل عبد العزيز، بعد تألقها في مسلسل حق عرب، وهو ما دفع الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، للتعليق عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «أيوه أنا ودينا اتجوزنا فعلا وعندنا 6 عيال، وهو أخو ياسمين ده مالوش اسم، كل الأعمال والجوائز والنجاحات دي ملهاش قيمة عندكم».