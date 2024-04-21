باسم سمرة يتلقى عزاء صلاح السعدني بجانب نجله.. ووصول إسعاد يونس

تستقبل أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، عزاءه بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والرياضي.

باسم سمرة يتلقى عزاء صلاح السعدني

وحرص الفنان باسم سمرة على استقبال عزاء صلاح السعدني، بجانب نجله أحمد، كما وصلت منذ قليل الفنانة إسعاد يونس، وكذلك الفنان أحمد رزق، ونبيل الحلفاوي، وهنا الزاهد.

ووصل إلى العزاء، في وقت سابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والفنان خالد زكي، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

جنازة صلاح السعدني

وأقيمت صلاة جنازة صلاح السعدني، بعد صلاة العصر يوم الجمعة الماضية، في مسجد الشرطة، بمنطقة الشيخ زايد، وشهدت حضورًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم أحمد حلمي، مني زكي، أشرف زكي، روجينا، أحمد فهمي، نبيل الحلفاوي، أحمد السقا، أحمد رزق، هنا الزاهد، غادة عادل، ودنيا سمير غانم، رامي رضوان.