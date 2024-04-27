نشأت الديهي: مصر وسيط نزيه وقادر على محاورة أطراف الصراع في غزة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر قدمت مبادرة لتجميد عملية اجتياح رفح الفلسطينية، خاصة وأنها تحتوي على 1.5 مليون فلسطيني، واجتياح هذه المدينة سيؤدي إلى مأساة بشعة لا تتحملها الإنسانية.

أمريكا تؤيد مصر في تجميد اجتياح رفح الفلسطينية

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد مبادرة مصر لتجميد اجتياح رفح الفلسطينية، في ظل اتساع رقعة المظاهرات المعارضة للحرب على قطاع غزة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه نهم كبير لالتهام الأراضي الفلسطينية، واستمرار نزيف الدماء الفلسطينية.

مصر تسعى لهدنة تصل لمدة شهر

وأشار إلى أن مصر وسيط نزيه، ولديها القدرة على محاورة جميع الأطراف في الحرب على قطاع غزة، مضيفًا أن مقترح مصر يتمثل في تجميد اجتياح رفح الفسلطينية، وتسليم ما يقرب من 20 إسرائيليا، مقابل هدنة تصل لـ20 يوما أو شهرا، وخلال هذه المدة يتم التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار.