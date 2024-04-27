مركز القاهرة للدراسات: الدولة زادت إنفاقها على الصحة بواقع 68 مليار جنيه

قال مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الحكومة المصرية ضخت استثمارات عامة في مجال الخدمات الصحيّة، قدرت بنحو 68 مليار جنيه، ضمن في خطتها في موازنة عام 24/2025، بنسبة زيادة قدرها 50% مقارنة عن العام الحالي.

الدولة تسعى لتعزيز الخدمات الصحية

أضاف التقرير الصادر عن المركز، أن الدولة تسعى إلى تعزيز إتاحة الخدمات الصحية، من خلال زيادة معدلات إتاحة الأطباء، ومعدل إتاحة الأسِرّة في المستشفيات، مع توجيه اهتمام خاص بتطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحيّة الأوليّة، وبأقسام الطب الوقائي، فضلًا عن مُواصلة التنفيذ الفاعل للبرنامج القومي للتأمين الصِحّي الشامل في باقي مُحافظات الجمهوريّة.

وتضمنت المشروعات الرئيسة المُستهدفة بالخطة، الانتهاء من تنفيذ 58 مستشفى باستثمارات 2.6 مليار جنيه، تطوير وتجهيز (55) مُستشفى تتبع أمانة المراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، منها (26) مُستشفى للرعاية العلاجيّة، و(8) مُستشفيات للتأمين الصِحّي الشامل، و(18) مُستشفى مُتخصّص، بجانب تنفيذ 246 مشروعا في مجال تطوير الـمُستشفيات الجامعيّة، واستكمال ميكنتها، هذا بالإضافة إلى مشروعات استكمال تطوير وتجهيز الـمراكز والوحدات الطبيّة، مثل «استكمال مبنى الـمعامل الـمركزية بمدينة بدر، والـمدينة الطبيّة بمعهد ناصر، وتطوير مراكز التحكّم، وتجهيزات الشبكة الوطنيّة الـمُوحّدة للطوارئ والسلامة العامة».