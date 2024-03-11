«صحة القاهرة»: 121 مركز طب أسرة تقدم خدمات للمواطنين في أحياء العاصمة

كشف تقرير صادر عن مديرية الصحة في محافظة القاهرة عن أن مراكز وحدة طب الأسرة بالمحافظة تمثل 80% من المنشآت الصحية، وهي بذلك أعلى نسبة من إجمالي عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، يليها مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة بنسبة 11%، ثم المستشفيات العامة بنسبة 7%، ثم المستشفى المركزي بنسبة 2%.

مراكز طبية متخصصة

وأشار التقرير إلى أن عدد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة 17 مستشفى، تضم 2879 سريرا، وعدد المستشفيات العامة في القاهرة 11 مستشفى، وعدد الأسرّة 962 سريرا، وعدد المستشفيات المركزية 3، وعدد الأسرة 134 سريرا، وعدد مراكز طب الأسرة 121 مركزا طبيا.

زيادة عدد المستشفيات لخدمة المواطنين

وأوصت مديرية الصحة ضرورة الاهتمام بزيادة عدد المستشفيات، حتى تستوعب عدد السكان الكبير والمتزايد، والعمل على الاهتمام بنوعية الخدمة المقدمة وجودتها.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من مراكز الأمومة والطفولة موجودة في حي حلوان بـ11 مركزا، يليه حي البساتين بـ7 مراكز، ثم حي المرج والسلام 1 بـ6 مراكز لكل منهما، وأقل عدد من مراكز الأمومة والطفولة في أحياء طرة والأميرية وباب الشعرية والموسكي والأزبكية وعابدين وغرب مدينة نصر بمركز واحد في كل من هذه الأحياء.