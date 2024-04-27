تُصمم صورا غير لائقة.. «أبل» تزيل 3 تطبيقات للذكاء الاصطناعي

مع التطور الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، أصبح في مقدور كثيرين ومن خلال نقرة زر واحدة إتمام عديد من المهام التي يرغبها، سواء من ناحية الكتابة أو تصميم الصور والفيديوهات، إلا أن البعض راح يستخدم هذا التقدم التكنولوجي لأغراض سيئة، منها تصميم صور غير لائقة، وهو ما جعل شركة «أبل» الأمريكية تحذف عدة تطبيقات على متجرها تتيح تصميم مثل هذه الصور.

استخدام خاطئ لتقنيات الذكاء الاصطناعي

وفقًا لِما ورد على موقع «العربية»، فقد أزالت شركة «أبل» الأمريكية عدة تطبيقات للذكاء الاصطناعي من متجر التطبيقات الخاص بها «آب ستور»، موضحة أن السبب في إقبالها على هذه الخطوة هو أن هذه التطبيقات تتيح لمستخدميها تصميم صور غير لائقة.

وبحسب ما ورد في تقارير صحفية، فقد أُبلِغت شركة «أبل» بوجود عدد من تطبيقات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي على متجر «app store»، وأن هذه التطبيقات يُروَّج لها على أنها يمكنها تصميم الصور غير اللائقة حسب رغبة المستخدمين.

«أبل» تزيل 3 تطبيقات للذكاء الاصطناعي

واعتمدت الشركات المطورة لهذه التطبيقات على إعلانات موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» للترويج لها على قدرتها في تصميم مثل هذه الصور، كما احتوت هذه الإعلانات على روابط تنقل المستخدمين إلى صفحات تلك التطبيقات في متجر «app store»؛ تسهيلًا على المستخدمين في الوصول إلى هذه التطبيقات.

يُذكر أن شركة «أبل» لم تستجب في البداية لطلب التعليق، إلا أنها وبعد نشر التقرير الصحفي ردت بطلب المزيد من المعلومات، وبعد حصولها على روابط الإعلانات وصفحات متجر التطبيقات المحددة، بدأت في إزالة 3 تطبيقات من متجرها، لمنع تصميم مثل هذه الصور.