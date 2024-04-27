استشاري مشروع «مهني 2030»: نستهدف تأهيل عامل مصري «براند»

قال الدكتور شادي شلبي، استشاري مشروع مهني 2030، إن الدستور يؤكد أن وزارة العمل هي المسؤولة عن تنظيم التدريب المهني داخل الدولة، والهدف منها أن يكون هناك عامل مصري «براند»، متابعًا: «عاوزين خلال سنتين أن تتصل دول العالم بمصر، وتطلب العامل المصري المتخصص في مهنة أو حرفة معينة».

مواجهة تحديات التدريب المهني في مصر

أضاف «شلبي» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على فضائية «DMC»، أنه جرى تقديم مقترح تطوير لوزير العمل حسن شحاته، فأكد بعد الدراسة والجلسة مع مستشارين الوزارة، أنه لا بد من مواجهة ورصد التحديات للتدريب المهني في مصر، ولم يكن هناك حقائب تدريبية محدثة موجودة، ولا نظام قياس لمهارة العمال.

مشروع مهني 2030

وتابع: « وأشار وزير العمل إلى أن كل هذا غير مقبول، وقرر عمل فريق كامل في صورة مشروع يسمى «مهني 2030»، وهو تدريب طويل المدى بهدف تأهيل عمالة مصرية عالمية، والتي تبدأ من سن 16 عاما حتى أربعين سنة، لكن هناك بعض التخصصات المهنية، تشترط وجود شهادة الثانوية العامة».