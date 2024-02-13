انطلاق مشروع «مهني 2030» في الشرقية.. تدريبات وفرص تمويل للمشروعات

بدأت محافظة الشرقية في تنفيذ مشروع «مهني 2030» الذي يهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب من خلال تدريبهم على مختلف المهن والحرف، إذ يعد المشروع أحد مبادرات وزارة القوى العاملة لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

وأكد اللواء محمد عبدالظاهر محافظ الشرقية، أهمية هذا المشروع في دعم خطط الدولة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب وخلق جيل جديد من الحرفيين المهرة، مشيرا إلى أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة القوى العاملة، ووزارة التربية والتعليم، والجامعات، والقطاع الخاص.

وسيتضمن المشروع برامج تدريبية في مختلف المجالات، مثل: التشييد والبناء، والكهرباء، والميكانيكا، والتصنيع، والزراعة، والسياحة، كما سيوفر المشروع للشباب فرصًا للحصول على تمويل لبدء مشاريعهم الخاصة.