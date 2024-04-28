باحث سياسي: المظاهرات في إسرائيل سيكون لها ارتدادات على حكومة نتنياهو

قال مراد حرفوش، كاتب وباحث سياسي، إن المظاهرات في إسرائيل يبدو أنها سيكون لها ارتداداتها على استدامة الحكومة الإسرائيلية في ظل رفع سقف الانتقادات التي وجهت من أهالي الأسرى والمتظاهرين في الحكومة، التي أثبتت أن نتنياهو لا يريد الوصول إلى صفقة وإنما يريد مزيدا من قتل هؤلاء الرهائن.

وأضاف «حرفوش»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن احتجاجات عائلات الأسرى في وجود عشرات الآلاف من المتظاهرين في العديد من المدن الإسرائيلية، كانت تشير إلى أن نتنياهو كان يقف حجر عثرة في الوصول إلى صفقة، وهو لا يريد إلا مصلحته السياسية ومصلحته الشخصية في استمرارية وإطالة أمد هذا العدوان والحرب على قطاع غزة.

وتابع: «باعتقادي أن هذه الليلة ستكون نقلة نوعية في أعداد ومستوى هذه المظاهرات وأيضا في ارتداداتها على الحكومة، واعتقادي أن هناك الكثير من الساسة الإسرائيليين يغيرون من مواقفهم بما فيهم وزير الخارجية الإسرائيلي الذي أصبح من موقف متطرف إلى موقف من أولويته الوصول إلى صفقة تبادل الأسرى».