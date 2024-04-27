الشرطة الأمريكية تقمع المظاهرات الجامعية الداعمة لغزة.. اعتقالات وسحل

لطاما عرفت الولايات المتحدة نفسها بأنها منبع الحرية والمدافع عنها حول العالم، إلا أن طلاب الجامعات الأمريكية المحتجين ضد حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة لقوا قمعا شديدا واعتداءات خلال تظاهرتهم الداعمة لفلسطين وفقا لـ«رويترز».

وكانت نقطة الانطلاق في وقت سابق من هذا الشهر من جامعة كولومبيا التي طالب طلابها بوقف الدعم عن إسرائيل وتمويل أله حربها التي حصدت أرواح آلاف الغزيين، لتجتاح بعدها عددا كبيرا من الجامعات الأمريكية احتجاجا لنفس السبب.

تشكيك في الحرية الأمريكية

خلال الاحتجاجات الداعمة لغزة في الجامعات الأمريكية ألقت السلطات القبض على مئات المحتجين في عدد من الجامعات، وألغت بعضها حفلات التخرج بسبب مشاكل أمنية، وتم استخدام أدوات مكافحة الشغب لتفرقة المحتجين، بحسب صحيفة «وول ستريت» جورنال الأمريكية

وقامت الشرطة بالاشتباك مع الطلاب، وأشارت «رويترز» إلى أنه جرى القبض على نحو 550 شخصا خلال الاحتجاجات على مدار الأسبوع بجامعات أمريكية رئيسية.

فيما نشرة مجلة المهد الأمريكية مقطع فيديو استذكرت فيه حديث عدد من الرؤساء الأمريكيين عن الحرية والديموقراطية الأمريكيةن ومدى التناقض بين أقوالهم وما يحدث من قمع للطلاب في الجامعات الأمريكية المنددون بالحرب على قطاع غزة.

وفي أول مقطع الفيديو يظهر خطاب للرئيس الأمريكي، جو بايدن وهو يقول نحن يجب أن ندافع عن الحرية ونحميها، بينما يظهر المقطع اعتداءات الشرطة على المحتجين من طلاب الجامعات ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

ويلي ذلك عدد من أحاديث الرؤساء السابقين بدأ بباراك أوباما، ودونالد ترامب، وانتهاء بجورج بوش الابن وهم يتغنون بالحرية الأمريكية، بينما يتم الاعتداء على المحتجين بعنف أثناء اعتقال البعض منهم لتشكك المجلة الأمريكية في ديموقراطية بلادها.