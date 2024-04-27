شيماء البرديني: نتنياهو يريد استمرار الحرب للأبد ويستخدم شعبه كدروع بشرية

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ العالم أجمع دخل صراعًا مفتوحًا نتيجة التوترات في المنطقة، وما يحدث على مدار 200 يوم في قطاع غزة، هو تحدي شديد القسوة وبالغ التعقيد لإرادة العالم، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار 200 يوم وفي كل المؤتمرات واللقاءات أو الفعاليات، يتحدث عن القضية الفلسطينية وما يحدث في غزة وأيضًا سبل الحل والمواجهة ومحاولات التهدئة والمفاوضات.

نتنياهو يريد استمرار الحرب على غزة

وأوضحت «البرديني» خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل لا تريد الحرب لكن رئيس وزرائها يريد أنّ تستمر الحرب والعدوان على غزة أمد الدهر، وأنه يضع شعبه كدروع بشرية أمام منصبه للبحث عن بقائه واستمراره، وهي معادلة خاسرة، منوهة إلى أنّ الرئيس السيسي في أكثر من خطاب له أشار إلى هذه المعادلة التي يتبناها نتيناهو.

وشددت على أنّ العالم كله يدفع ثمن احتفاظ نتنياهو بمنصبه، موضحة أن أمريكا شريك فيما يحدث في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي، على الأقل بالصمت أو بالموافقة على الجرائم التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنّ القراءة البسيطة للهجوم الإيراني والرد الإسرائيلي، هو إشارة من إسرائيل لأمريكا بأن حليفها يتعرض لضغوط.

ما يحدث في غزة من أجل مصلحة نتنياهو

وأضافت أنّ إسرائيل تداعب أمريكا بسياسة جديدة، مشددة على أن كل ما يحدث الآن من توترات وأحداث في غزة والمنطقة هو بحثًا عن مصلحة نتنياهو فقط، موضحة أنه لا يوجد على وجه الأرض قوة بلا ردع، وليس هناك شخص يفرض إرادته على الجميع، لكن العالم أجمع أسير لإرادة نتنياهو وداعمه الأكبر الرئيس الأمريكي.

ونوهت إلى أنّ تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخير، بأن الجنائية الدولية لن تستطيع إصدار مذكرة اعتقال ضده، مشددة على أنه في حالة أنّ المجتمع الإسرائيلي ظل صامتا على أن رئيس وزرائه مجرم حرب، فتلك ليست دولة أو حكومة لكنها عصابة.