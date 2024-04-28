دوللي شاهين تحتفل بعيد ميلاد كلبها: بقى عنده سنتين (فيديو)

شاركت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لها وهي تحتفل بعيد ميلاد كلبها.

ونشرت دوللي شاهين الفيديو وعلقت عليه: «النهاردة كان عيد ميلاد فروجي.. فرج بقى عنده سنتين».

أغنية ست البنات

وكانت آخر أعمال دوللي شاهين أغنية «دوللي ست البنات»، من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإخراج مؤمن يوسف، وتقول كلماتها: «أنا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمه.. وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجا.. أنا حلويات ست البنات.. أنا ترندات ملكة جيليدا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي».