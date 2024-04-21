دوللي شاهين تكشف كواليس تصوير كليب دوللي ست البنات (فيديو)

كشفت المطربة دوللي شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» كواليس تصوير أغنيتها الجديدة «دوللي ست البنات».

ونشرت دوللي شاهين فيديو لها اثناء تصوير الكليب وسقوط ديكور الشجرة عليها وعلقت علي المشهد قائلة: «الشجرة غرقت في تفاصيل دوللي ست البنات».

أغنية دوللي ست البنات

اغنية دوللي ست البنات من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، وإخراج مؤمن يوسف.

وتقول كلمات الاغنية: «أنا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمه.. وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجة.. أنا حلويات ست البنات.. أنا ترندات ملكة جيليدا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي».