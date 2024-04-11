دوللي شاهين تطرح برومو أغنيتها الجديدة «دوللي ست البنات»

نشرت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين برومو أغنية «دوللي ست البنات»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية.

دوللي شاهين في أحدث إطلالة بالكليب

وظهرت الفنانة دوللي شاهين بإطلالة مميزة خلال الكليب، حيث أنها قررت أن تصوره في إحدى المساحات الخضراء، وظهرت بشعر «كيرلي» أحمر.

أغنية «دوللي ست البنات» من كلمات أحمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع «يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش».