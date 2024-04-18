دوللي شاهين تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «دوللي ست البنات» (فيديو)

طرحت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، فيديو كليب أحدث أغانيها «دوللي ست البنات»، عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي «يوتيوب» وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

أغنية دوللي ست البنات

وحققت أغنية دوللي ست البنات، نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة، وهي من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع أحمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله، تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يقول مطلع الأغنية دوللي ست البنات: «أنا اسمي دولي وحلوة كلي ياما قالوا عني أنا الجامدة بسكوتة طعمه… وجمالها نعمة بسبوسة قشطة على مانجة… أنا حلويات ست البنات… أنا ترندات ملكة جيليدا في الأساطير حكوا عني كتير تغرق تتوه في تفاصيلي».

آخر أعمال دوللي شاهين

يذكر أن دوللي شاهين، طرحت مجموعة أغاني منها، أغنية «حوش الدلع» وأغنية «حكاية بنت» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.