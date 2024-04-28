كيف تصدى القانون المصري لجرائم الديب ويب؟.. خبير يجيب

تُعدّ شبكة الإنترنت أداة ثورية غيّرت طريقة تفاعلنا مع العالم، وفتحت لنا آفاقاً جديدة للمعرفة والتواصل، ولكن، مع ذلك، ظهرت جانب مظلم لهذه الشبكة هو «الويب العميق» أو «الديب ويب»، وهو جزء من الإنترنت لا يمكن الوصول إليه من خلال محركات البحث العادية، ويُستخدم غالبًا في الأنشطة غير القانونية.

عقوبة استعمال مواقع الديب ويب

ومن جانبه، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قانون الجريمة الإلكترونية يعاقب كل من استعمل شبكات الانترنت من أجل الوصول لمعلومات الغير دون وجه حق، وهي واحدة من الأمور التي يستعمل فيها «الديب ويب»، وتكون العقوبة هي الحبس لمدة 3 أشهر كحد أدنى، ودفع غرامة 30 ألف جنيه كحد أدنى و50 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح «لبيب» أنه لو كان الغرض من هذا التصرف هو الحصول على أموال الغير أو غيره من الخدمات الأخرى، تكون في هذه الحالة العقوبة الحبس لمدة 6 أشهر كحد أدنى، وغرامة تبدأ من 50 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، أو إحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة التعدي على خصوصيات الغير من خلال الديب ويب

وأوضح الخبير القانوني، أن البعض يستعمل مواقع الديب ويب من أجل الوصول لبعض الصور والبيانات الشخصية للغير وربطها بمحتويات منافية للآداب أو العمل على إظاهرها بشكل من شأنه المساس بالسمعة أو بالشرف، وفي هذا التصرف تكون العقوبة القانونية هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ولم يغفل القانون المصري مسألة استعمال الديب ويب من أجل التصدر لبعض المعلومات المتاحة للمواطنين والعمل على إخفائها أو العبث بها والتعرض لها بدون وجه حق، وفي هذه الحالة تكون العقوبة هي الغرامة التي تبدأ من 50 الف جنيه كحد أدنى، و250 ألف جنيه كحد أقصى، والحبس لمدة لا تقل عن سنة.

وأضاف أنه في حال قام المواطن باختراق البريد الإلكتروني الخاص بشخص ما، أو اتلافه وإحداث عطل فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، متابعا: «إذا وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».