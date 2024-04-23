«تموين الجيزة»: عقوبات رادعة على المخابز غير الملتزمة بالتسعيرة

أكدت الدكتورة هالة غريب، وكيل وزارة التموين في محافظة الجيزة، أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم ومساندة المواطن المصري البسيط أصدر وزير التموين قرارا بخفض أسعار العيش ووضع تسعيرة، وأمس كان أول يوم لتطبيق هذا القرار وكان هناك استجابة كبيرة من قبل المخابز من خلال تخفيض أسعار العيش، موضحة أن استجابة المخابز بتخفيض الأسعار بمحافظة الجيزة تصل إلى 70%.

وشددت «غريب»، خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع عبر شاشة «قناة dmc»، على جميع المواطنين رحبوا بهذا القرار لأنه يقدم لهم الدعم والتخفيف عن كاهل المواطن، موضحة أنها تطمئن المواطن المصري بأنه سيكون هناك قرارات رادعة وحملات لضبط الأسعار وإيصال الدعم لمستحقيه.

وأشارت إلى أن هناك نسبة بسيطة من جشع من التجار شاهدتها خلال مرورها بالأمس على بعض المخابز في منطقة العجوز ووجدت تخفيضات في أسعار العيش والفينو أكثر من ما قررته وزارة التموين، مشددة على أن هناك جزءا بسيطا من المخابز ليس هناك أي استجابة منهم وسيكون هناك إجراءات رادعة.