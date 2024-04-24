سكرتير «شعبة المخابز بالقاهرة»: عقوبات صارمة لغير الملتزمين بخفض أسعار الرغيف (حوار)

نتوقع التزام جميع المخابز بالقرار ووضع قائمة بسعر ووزن الرغيف فى مكان واضح أمام المواطنين

تسعى أجهزة الدولة إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين عن طريق تفعيل مبادرات خفض أسعار العديد من السلع، وكان آخرها خفض سعر الخبز السياحى والفينو، بعد تراجع سعر الدقيق بشكل كبير، بمقدار نحو 10 جنيهات فى الكيلوجرام، إذ سجل نحو 18 جنيهاً، مقارنةً بـ28 جنيهاً للكيلو قبل المبادرة التى أطلقتها الحكومة لخفض أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، بدايةً من يوم 21 أبريل الجارى.

وقال خالد فكرى، سكرتير شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى القاهرة، فى حوار مع «الوطن»، إن الهدف الرئيسى من قيام الحكومة بإصدار قرار بتخفيض أسعار الخبز السياحى والفينو، هو رغبة الدولة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ليشعروا بكل ما تبذله الدولة المصرية فى سبيل الحفاظ على السلع الأساسية متوافرة للمواطنين، وبأسعار تتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية.

ما مدى التزام أصحاب المخابز بتنفيذ قرار خفض أسعار الخبز؟

- من خلال متابعة شعبة المخابز فى مختلف المناطق، يتبين أن معظم المخابز التزمت بالفعل بقرار تخفيض أسعار الخبز السياحى، بينما لا يزال بعضها لم يمتثل للقرار، ربما لأنه لم تصلهم الصورة كاملة بشأن القرار، ولكن باتضاح الرؤية، وبإبلاغ وزارة التموين لجميع المخابز، وضرورة الالتزام بالقرار، ووضع قائمة بالأسعار والأوزان فى مكان واضح أمام المواطنين، من المنتظر التزام جميع المخابز بالقرار.

ما العقوبات والإجراءات التى قد يتم اتخاذها ضد المخابز التى لا تلتزم بالقرار؟

- يتم تحرير محضر جنحة، ومنه إلى جلسة بالمحكمة، ومن ثم يُترك الأمر للقضاء، فإما أن ينتهى الأمر بالبراءة، أو بالغرامة التى لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1000 جنيه، وقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات فى بعض الحالات.

ما مدى رؤيتك لقرار الحكومة بشأن تخفيض أسعار الخبز السياحى والفينو؟

- القرار صائب فى صالح المواطن، خاصةً بعد ارتفاع أسعار بعض السلع خلال أول شهرين من العام الجارى، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار فى السوق الموازية، إلا أنه بالتزامن مع جهود الدولة فى القضاء على السوق الموازية للدولار، وتحرير سعر الصرف بما يتماشى مع آليات العرض والطلب، ومن ثم اجتذاب المستثمرين، وضخ كمية كبيرة من العملة الأجنبية فى البنوك، أسهم ذلك فى تراجع أسعار أنواع عديدة من السلع، من بينها القمح والدقيق، ومن ثم كان لا بد من اتخاذ قرار بتخفيض سعر الخبز، ليشعر المواطن بجهود الحكومة فى هذا الصدد.

هل توجد أى مطالب لدى شعبة المخابز؟

- تتمثل مطالب شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة فى ضرورة متابعة ومراقبة تطبيق الأسعار الجديدة فى المخابز بشكل دورى، ليتم تحديد أسعار الخبز بما يتناسب مع متغيرات السوق، خاصةً أن أسعار المنتجات قد ترتفع من حين لآخر، فعلى سبيل المثال، فى حالة ارتفاع أسعار القمح عن الأسعار الحالية، يجب إعادة النظر فى أسعار الخبز، حتى لا يقع عبء الفرق بين سعر الدقيق وسعر الخبز على أصحاب المخابز.