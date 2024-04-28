منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل»: نجاح 5 آلاف مستفيد من برنامج الدعم النقدي

أعلنت خيرية محمد، منسق مبادرة «لا أمية مع تكافل»، افتتاح 10 آلاف و37 فصلا لمحو أمية المواطنين في جميع القرى، مشيرة إلى نجاح ما يقرب من 5 آلاف مستفيد من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

المنهج يتضمن القضايا المجتمعية

وقالت منسق المبادرة في تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة أعدت منهجا، مضيفة: «منهج هايل وبه رسائل مجتمعية بسيطة للغاية»، ويتضمن القضايا المجتمعية بشكل مبسط، ويستهدف تنمية وعي المواطن ومحو أميته.

وأضافت أن منهج المبادرة مُتعدد الاتجاهات: «بيحاول يطلع بالدارس لبر الأمان»، والمبادرة بها مجموعة من المتطوعين يعلمون المستفيدات بشكل سلس وبسيط.

المستفيدات من «تكافل وكرامة»

وأكد أسامة وليم، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بمحافظة بني سويف، أن مبادرة «لا أمية مع تكافل» تجرى بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووزارة التضامن الاجتماعي، موضحاً أنها تستهدف المستفيدات من «تكافل وكرامة» لتحسين مستوياتهم، وتقبل الأفراد من سن 15 أو 16 سنة فما أعلى: «بنحاول نوصل على إننا نعلم تعليم أكثر في الأسرة، هيفيد الأم والأب، لتحسين المستوى والمعيشة بالتعليم».