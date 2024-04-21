«التضامن» تعلن توزيع 150 ألف سلة غذائية لأسر برنامج تكافل وكرامة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توزيع 150 ألف سلة غذائية لأسر برنامج تكافل وكرامة التي التزمت بالمشروطية الصحية والتعليمية وتنفيذ العديد من الحملات التوعوية والإعلامية للتوعية بالممارسات الاجتماعية المتعلقة بالصحة العامة من جانب المجتمع المدني.

التوسع في عيادات «2 كفاية»

وأكدت، في تقرير، أنه تم التوسع في عيادات «2 كفاية» لتقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة المنفذة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الأهلية، وإطلاق وتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة «رحلة الألف كيلو متر» بهدف الوصول إلى 2 مليون مستفيدة من خدمات الصحة الإنجابية للمرأة والتوعية بالاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم.

ونوهت بتدريب الرائدات الاجتماعيات على رفع الوعي المجتمعي بآليات الاكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم وتجهيز وإنشاء وتفعيل عدد من المستشفيات الميدانية لتقديم الخدمات الصحية في مناطق الطواريء والحروب بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع بنك الطعام المصري.

دعم تسويق منتجات الأسر المنتجة

كذلك تنفيذ شراكات متعددة مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ أنشطة التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية ودعم تسويق منتجات الأسر المنتجة والتعاونيات والجمعيات الأهلية عبر معرض «ديارنا» على المستويين الوطني والإقليمي ودعم إنشاء منصات إلكترونية وإتاحتها للعارضين من أجل تعزيز التسويق الإلكتروني للمنتجات التراثية المتميز، كذلك مشاركة معرض ديارنا في المحافل الثقاقية والاجتماعية وإعداد موسوعة توثق تاريخ الحرف التراثية المصرية.