خطوات الاستعلام عن ‎معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن ‎معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل، موضحة أنه تقرر صرف المعاش اعتبارا من اليوم للفئات المستحقة والمستوفية لجميع الشروط المطلوبة، حيث يوفر المعاش للأسر الأولى بالرعاية مجانية التعليم والدعم الغذائي.

معاش تكافل وكرامة

ترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن ‎معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي لشهر أبريل، بالتزامن مع بدء صرف المعاش، وهي كالآتي:

- الدخول الرابط المخصص لذلك

- كتابة الرقم القومي

- الضغط على زر «الاستعلام»

إجراءات الحصول على معاش تكافل وكرامة

في حالة قبول الطلب يتوجه الفرد إلى الوحدة الاجتماعية الكائنة بمحل إقامته لمعرفة موعد استلام فيزا المعاش، والمقرر أن يتم تحميل القيمة المالية عليها شهرياً، وهنا تعمل مديريات التضامن الاجتماعي على تسليم فيزا المعاش بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، للأفراد الذين استوفوا جميع الشروط والإجراءات المطلوبة.

بعد عملية استلام الفيزا، تهتم الوحدة الاجتماعية بتفعيلها للفرد ليبدأ مباشرة الحصول على الدعم النقدي كل يوم 15 من كل شهر، وبالنسبة للأفراد الذين تم قبولهم شهر أبريل الجاري، وفق وزارة التضامن، فإنهم يحصلون على الدعم بعد الزيادة الجديدة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصل قيمتها 15%.

في سياق متصل، شكلت وزارة التضامن الاجتماعي لجنة متخصصة للبت في الشكاوى الخاص بمعاش تكافل وكرامة، حيث يعمل الفريق على حل أي مشكلة تواجه المواطنين في عملية التقديم أو قد يستجد من مشكلات متعلقة بـ «فيزا المعاش».