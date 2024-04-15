اعرف نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد فصل بـ15 محافظة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد فصل للمتقدمين من 15 محافظة، وذلك الآن على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/ على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

إتاحة الاستعلام عن نتيجة تظلم معلم مساعد في 15 محافظة

وذكر بيان صادر عن الجهاز، اليوم الاثنين، أن المحافظات التي تم إتاحة الاستعلام لها هي (مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، أسوان، بني سويف، دمياط، الفيوم، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، والإسكندرية).

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة موقعه الرسمي وكذلك الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك». والبعد عن متابعة الصفحات الأخرى حماية لهم ولبياناتهم الشخصية.