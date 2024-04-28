بوهانج يتعادل سلبيا مع إنتشون ويقلص فارق النقاط مع متصدر الدوري الكوري الجنوبي

تعادل بوهانج ستيلرز مع نظيره إنتشون يونايتد على ملعب «ستيل يارد»، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليقلص فارق النقاط مع المتصدر جيمتشون سانجمو إلى نقطة واحدة.

ومنذ الدقيقة 59، لعب بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بعشرة لاعبين إثر طرد حكم اللقاء، لاعب الفريق أوبردان لحصوله على الإنذار الأصفر الثاني.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي إلى النقطة 18 بالمركز الثاني، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيمتشون سانجمو «19 نقطة»، فيما جاء إنتشون يونايتد بالترتيب السابع بـ10 نقاط.

تعادل جونبك هيونداي مع دايجو

وفي مباراة أخرى، تعادل جونبك هيونداي الكوري الجنوبي مع دايجو بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «جيونجو كأس العالم»، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1».

وأحرز هدفي جونبك هيونداي الكوري الجنوبي كل من جيون بيونج كوان وهيرنانديز في الدقيقتين 10 و85، فيما سجل لصالح دايجو كل من بارك جاي هيون وجونج جاي سانج، في الدقيقتين الرابع والسادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

جونبك هيوانداي يحتل المركز السادس

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد جونبك هيونداي الكوري الجنوبي إلى النقطة 10 بالمركز السادس، فيما جاء دايجو في المركز 11 بـ8 نقاط.