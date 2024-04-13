بوهانج ستيلرز يفوز على سول برباعية ويتصدر الدوري الكوري الجنوبي

فاز بوهانج ستيلرز الكوري على فريق سول، بـ4 أهداف مقابل هدفين على ملعب كأس العالم بسول، في الجولة السابعة من منافسات الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1».

وسجل الأهداف هيو يونج جون لاعب بوهانج ستيلرز، في الدقيقة 15، من تمريرة حاسمة من زميله بارك تشان يونج، ثم سجل لفريق سول، سون سيونج بيوم، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 65، سجل ويليان لاعب سول، الهدف الثاني بتسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك إن جاي هوانج حارس بوهانج.

وبعد دخوله كبديل في الدقيقة 68، سجل لي هو جاي، هدفين لصالح بوهانج ستيلرز، في الدقيقتين 73 و77.

ارتفاع رصيد بوهانج إلى 16 نقطة

واختتم جيونج جاي هي، لاعب بوهانج، رباعية فريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بهدف بتسديدة بقدمه اليمنى، من داخل منطقة الجزاء، لتسكن على يسار حارس سول بعد تمريرة حاسمة من خورخي تيكسيرا.

وبهذه النتيجة، تصدر بوهانج قمة الدوري الكوري الجنوبي برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد سول عند 9 نقاط بالترتيب السادس.

جونبك يفوز على جوانججو بهدفين مقابل واحد

وفي مباراة أخرى، فاز جونبك هيونداي موتورز على جوانججو، بهدفين مقابل هدف في الجولة السابعة من منافسات الدوري الكوري الجنوبي.

وسجل لجونبك، كل من لي جاي إيك، وسونج مين كيو، في الدقيقتين، 18، والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بينما سجل هدف جوانججو الوحيد اللاعب لي كون هي في الدقيقة 83.