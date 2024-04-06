جيمتشون سانجمو ينتزع صدارة الدوري الكوري الجنوبي من أولسان

فاز جيمتشون سانجمو، على نظيره جوانجو، بهدفين مقابل هدف، صباح اليوم، على «ملعب جيمتشون»، في الجولة لسادسة من بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، ليتصدر المسابقة برصيد 12 نقطة.

أهداف سانجمو وجوانجو في الدوري الكوري الجنوبي

وافتتح بارك سيونج ووك، لاعب جيمتشون سانجمو، التسجيل بالخطأ في مرماه، بعد مرور 7 دقائق فقط من انطلاق صافرة بدء الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، إحراز جيونج تشي إن، لاعب جوانجو هدف التعادل من برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة حاسمة من كيم داي وون، لتسكن أعلى منتصف الشباك.

ومن ضربة جزاء في الدقيقة 59، سجل جيونج تشي إن، لاعب جيمتشيون سانجمو، هدف التقدم بقدمه اليسرى في الزاية اليمنى السفلية لحارس مرمى جوانججو.

حالة طرد في صفوف جوانجو

وشهدت الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني، إشهار حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه آن يونج كيو، لاعب جوانجو، لتدخله العنيف مع لي جونج مين، لاعب جيمتشون سانجمو.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد جيمتشون سانجمو إلى 12 نقطة في صدارة بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، فيما تجمد رصيد جوانججو عند النقطة 7 في المركز السابع.

وكان نادي أولسان، تصدر صباح اليوم، مؤقتا بطولة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم «كيه 1»، على إثر الفوز بثلاثية نظيفة على نظيره سوون بثلاثية نظيفة بملعب «أولسان مونسو».