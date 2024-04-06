أولسان يتصدر الدوري الكوري الجنوبي بفوزه على سوون بثلاثية نظيفة

فاز فريق أولسان على نظيره سوون بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب «أولسان مونسو» في الأسبوع السادس من الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم، ليتصدر البطولة برصيد 11 نقطة.

وأحرز هدف أولسان اللاعب لي دونج جيونج في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لتسكن أعلى مرمى سوون.

السويدي لودوينجسون يحرز الهدف الثاني لصالح أولسان

وشهدت الدقيقة من عمر الشوط الثاني، إحراز السويدي جوستافو إريك لودوينجسون لاعب أولسان، الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 64، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة حاسمة من جو مين كيو، لتسكن أعلى منتصف شباك الحارس دونج جيون نو.

وفي الدقيقة 6 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، سجل جو مين كيو لاعب أولسان، الهدف الثالث لفريقه من تسديدة بقدمه اليمني من داخل منطقة الجزاء، على إثر أسيست من كيم مين وو، لتسكن أعلى منتصف مرمى سوون.

رصيد أولسان يرتفع إلى 11 نقطة

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أولسان إلى 11 نقطة في صدارة الدوري الكوري الجنوبي لكرة القدم من خوض 6 مباريات، إذ فاز الفريق منها في 3 مباريات وتعادل في اثنيين، ولقى هزيمة واحدة فقط، فيما تجمد رصيد سوون عند النقطة 6 في المركز التاسع من الفوز في لقاء وحيد والتعادل في 3 مباريات، والهزيمة في مواجهتين اثنين.