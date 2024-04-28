مطروح تستعد لامتحانات الترم الثاني.. غرف عمليات ومراعاة مواصفات الأسئلة

اجتمع عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إلكترونيا عبر تطبيق «زووم»، مع مديري الإدارات التعليمية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية وجمال قنديل مدير عام التعليم العام، حيث استعرض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية والالتزام بكل الضوابط الوزارية لعقد الامتحانات.

ونبه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إلى ضرورة التزام كل المشاركين في امتحانات الترم الثاني بأداء المهام المكلفين بها، وأنه غير جائز لأى عضو أن يتنازل عن المهام المكلف بها لأي عضو آخر مهما كان موقعه الوظيفي.

اختيار لجنة واضع الامتحانات

وأكد وكيل تعليم محافظة مطروح، خلال الاجتماع، على مراعاة ضوابط اختيار لجنة واضع الامتحانات سواء كان موجها، أو معلم أول المادة، أو مشرفا عاما، مع ضرورة التنبيه على هذه اللجان بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وما جرى تدريسه للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، وأن تكون خالية من الموضوعات ذات الصبغة الدينية أو السياسية، مشدداً على مديري الإدارات بأن تكون طباعة الورقة الامتحانية جيدة وواضحة وخالية من الأخطاء الإملائية.

رصد سير العملية الامتحانية

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل منظومة المتابعات الميدانية من الأقسام المعنية لمتابعة ورصد سير العملية الامتحانية بكافة أرجاء مطروح، لافتاً أنه سيتم التواصل المباشر والمستمر بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة مسار الامتحانات وتذليل كافة العقبات في حينها.