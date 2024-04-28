سيدني يكتسح بيرث جلوري بسبعة أهداف في الدوري الأسترالي
كتب:
حسن رمضان
10:43 ص | الأحد 28 أبريل 2024
مباراة سيدني إف سي وبيرث جلوري
صعد سيدني إف سي إلى المركز الرابع في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، عقب اكتساحه بيرث جلوري بنتيجة 7-1، في مباراة جمعت الفريقين صباح اليوم على «ملعب أليانز»، بالجولة 26 بالدوري الأسترالي.
ضربة جزاء في الوقت الضائع
وأحرز أهداف سيدني إف سي كل من جوردان كورتني بيركنز في الدقيقة 5، ولولي هدفين في الدقيقة 41، والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وروبرت ماك في الدقيقتين 68 و74، ولوك براتان من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وجويل كينج في الدقيقة 81، فيما سجل هدف بيرث جلوري الوحيد اللاعب آدم تاجارت في الدقيقة 58.
Joe Lolley— Sydney FC (@SydneyFC) April 28, 2024
Games against Perth Glory: 5
Goals against Perth Glory: 5
Lethal.#SydneyIsSkyBlue #SYDvPER pic.twitter.com/77t1IMAUSr
ارتفاع رصيد سيدني إلى 41 نقطة
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيدني إف سي إلى النقطة 41 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيرث جلوري عند النقطة 22 بالترتيب الـ12 والأخير في جدول فرق الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».