سيدني يكتسح بيرث جلوري بسبعة أهداف في الدوري الأسترالي

صعد سيدني إف سي إلى المركز الرابع في بطولة الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا»، عقب اكتساحه بيرث جلوري بنتيجة 7-1، في مباراة جمعت الفريقين صباح اليوم على «ملعب أليانز»، بالجولة 26 بالدوري الأسترالي.

ضربة جزاء في الوقت الضائع

وأحرز أهداف سيدني إف سي كل من جوردان كورتني بيركنز في الدقيقة 5، ولولي هدفين في الدقيقة 41، والدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، وروبرت ماك في الدقيقتين 68 و74، ولوك براتان من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، وجويل كينج في الدقيقة 81، فيما سجل هدف بيرث جلوري الوحيد اللاعب آدم تاجارت في الدقيقة 58.

Joe Lolley



Games against Perth Glory: 5

Goals against Perth Glory: 5



Lethal.#SydneyIsSkyBlue #SYDvPER pic.twitter.com/77t1IMAUSr — Sydney FC (@SydneyFC) April 28, 2024

ارتفاع رصيد سيدني إلى 41 نقطة

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد سيدني إف سي إلى النقطة 41 بالمركز الرابع، فيما تجمد رصيد بيرث جلوري عند النقطة 22 بالترتيب الـ12 والأخير في جدول فرق الدوري الأسترالي لكرة القدم «أيه ليجا».