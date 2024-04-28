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الكنيسة المصرية تحتفل بأحد الشعانين اليوم.. والطقوس تستمر حتى الظهر

كتب:

مريم شريف
10:59 ص | الأحد 28 أبريل 2024
قداس أحد الشعانين 2024

قداس أحد الشعانين 2024

يحيي الأقباط، اليوم الأحد 28 أبريل، أحد الشعانين المعروف باسم «أحد السعف» وهو ذكرى دخول السيد المسيح أورشليم «القدس»، وأقيمت بتلك المناسبة، قداسات الصلاة في كنائس الكرازة المرقسية، والطوائف المسيحية الأخرى.

وترأس الأنبا رافائيل أسقف كنائس وسط القاهرة، قداس أحد الشعانين 2024 من الكنيسة المرقسية بالأزبكية، صباح اليوم، إذ يُبث القداس عبر القنوات الفضائية القبطية، بينما في الجيزة ترأس الأنبا ثيؤدوسيوس القداس من مطرانية الشهيد العظيم مار جرجس، وألقى عظة بمناسبة هذا الاحتفال. 

وفي إيبارشية جرجا التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ترأس الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها ورئيس دير الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، القداس وألقى عظة بعنوان «من يكون هذا الداخل إلى أورشليم؟»، فيما ترأس الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، القداس الإلهي لأحد الشعانين، اليوم من كنيسة السيدة العذراء بالريدانية، بمشاركة عدد من كهنة الإيبارشية.

وبدأ الاحتفال بأحد الشعانين منذ صباح اليوم ويستمر حتى الظهر، إذ يعد آخر قداس في الكنيسة قبل بدء أيام البصخة المقدسة التي تستمر خلال أسبوع الآلام 2024، وتكتسي الكنائس عقب نهاية قداس أحد الشعانين بالستائر السوداء، ويصلي الكهنة صلوات التجنيز العام بنغمات حزينة.

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