ناهد السباعي لـ«الوطن»: أؤمن بالحسد وبحصن نفسي

حققت الفنانة ناهد السباعي نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الماضي، من خلال مشاركتها بمسلسل محارب، بجانب الفنان حسن الرداد، والذي ناقش كثير من الموضوعات من بينها السحر.

ناهد السباعي تتحدث عن الحسد

وقالت الفنانة ناهد السباعي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تصدق كل ما جاء في القرآن الكريم، ومنه السحر، مضيفة: «بشكل عام أصدق فيه لأنه ذكر في القرآن الكريم ولكني لا أركز معه كثيرا».

وتابعت ناهد السباعي: «دايما بحاول أن أحصن نفسي، ولكن في الحقيقة أكتر شيء عجبني في المسلسل إننا قدمنا الموضوع بشكله الحقيقي؛ لأن فيه فعلا ناس عندها فوبيا من السحر وشايفين إن خراب بيوتهم منه».

يذكر أن مسلسل محارب شارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد وناهد السباعي وأحمد زاهر ونرمين الفقي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.