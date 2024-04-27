ناهد السباعي عن مشاركتها في مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة

عبرت الفنانة ناهد السباعي عن سعادتها للمشاركة في الدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مشيرا إلى أن دورة هذا العام شهدت مشاركة عدد كبير من الأفلام المميزة وخاصة أنها كانت عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة.

ناهد السباعي عن مهرجان أسوان: كانت تجربة ممتعة للغاية

وأضافت الفنانة ناهد السباعي في تصريحات لـ«الوطن» «مهرجان أسوان هو مهرجان غني بـأهله وناسه، وأهل أسوان الطيبين اللي بيرحبوا بينا بشكل رائع يحسسوك إنك فعلا واحد منهم بيشيلوك من على الأرض ».

وأشار إلى رأيها في المهرجان بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في المهرجان «كانت تجربة ممتعة للغاية لأنها سمحت لي بأن أشاهد أكبر قدر ممكن من الأفلام في المهرجان، وأتمنى أن أكون كنت موفقة في قراراتي واختياراتي للأفلام».

يذكر أن الفنانة ناهد السباعي شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل محارب، وذلك بجانب عدد من الفنانين منهم حسن الرداد وأحمد زاهر ونرمين الفقي ومحمود الليثي وعدد آخر من الفنانين.