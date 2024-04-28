السيسي: مصر محور رئيسي للاتصالات بين الشرق والغرب بفضل موقعها الجغرافي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ مصر تمتلك موقعًا جيدًا للغاية وكان يجب الاستفادة منه، لذا تمّ البدء في ملف الكابلات البحرية الذي يتجاوز نسبة 90% من الموجود في العالم، مشيرًا إلى أنَّ مصر تعد محورًا رئيسيًا في نقل البيانات والاتصالات بين الشرق والغرب بفضل موقعها الجغرافي.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته خلال افتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة: «كان لابد من تجهيز بينة أساسية متكاملة، لذا نجد أنَّ حجم الأرقام التي جرى إنفاقها من أجل افتتاحات اليوم كبيرة، فلا نتحدث عن مليارات الجنيهات بل الدولارات».

وتابع رئيس الجمهورية: «الكثير قد يسأل عن سبب إنفاق كل هذه الأموال وما وجه الاستفادة منها؟.. نحن نجهز البلاد للانطلاق الحقيقي في عالم يتقدم في منتهى السرعة بكل المجالات».