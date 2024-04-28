«سلامة الغذاء»: تسجيل 6 مطاعم و4 فنادق بالهيئة خلال الأسبوع الماضي

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء يصدر تقريره الأسبوعي الـ16 لعام 2024، وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 26 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المنشآت التي سجلت بالإدارة 10 فروع، ليصبح عدد السلاسل المسجلة حتى تاريخه 1669 فرع لعدد 47 سلسة تجارية.

تسجيل 131 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي

وجرى تسجيل 131 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 238 معاينة، فيما استوفت 63 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة بالتنسيق مع إدارتي السلاسل التجارية والشكاوى بالهيئة وجهاز حماية المستهلك للقيام بحملات رقابية على أسواق بيع السكر وشركات التعبئة وفقًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 20 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القاهرة، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، الغربية، الشرقية، أسيوط والسويس.

وتم تسجيل 2 منشأة تخزينية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 5 منشآت لاشتراطات الاعتماد.

11 مأمورية رقابية على المحالب

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 11 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، الغربية، الإسكندرية، الاسماعيلية، الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم وبني سويف.

وفيما يخص إدارة الرقابة والتراخيص على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 38 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات أسوان، الإسكندرية، البحر الأحمر، الجيزة، القاهرة، الفيوم والأقصر، وتم تسجيل 6 مطاعم و 4 فنادق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الإدارة، بالاشتراك مع إدارة الشكاوى بالهيئة، بشن حملات رقابية على 7 مطاعم بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر.

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الغربية، الجيزة، الدقهلية والقليوبية، وتم استيفاء 3 وحدات لاشتراطات الاعتماد وتم إصدار شهادة مؤقتة لها. وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 519 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع اللحوم

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 9 زيارات تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع اللحوم، بالإضافة إلى 62 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 6 مأموريات رقابية في محافظات الشرقية، الإسكندرية القليوبية، القاهرة وكفر الشيخ.