«الأرصاد»: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على وسط وجنوب الصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حدوث انخفاض تدريجي وطفيف في درجات الحرارة اليوم الأحد، وذلك على محافظات جنوب الصعيد التي شهدت ارتفاعات كبيرة ومتفاوتة في درجات الحرارة منذ منتصف الأسبوع الماضي وحتى أمس السبت.

كتل هوائية أوروبية تؤثر على طقس جنوب الصعيد

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى انخفاض الحرارة العظمى اليوم بنحو 6 درجات، وذلك على جميع محافظات وسط وجنوب الصعيد وحتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك بعد أنّ سبق وكسرت الحرارة حاجز الـ43 درجة خلال الأيام الماضية، بسبب تأثير كتل صحراوية شديدة الحرارة آتية من الصحراء الليبية.

وفي الأيام الحالية، تراجع تأثير الكتل الصحراوية خلال اليومين الماضيين، بسبب امتداد تأثير كتل هوائية باردة من جنوب شرق أوروبا على شمال البلاد والقاهرة ومنطقة مصر الوسطى، وامتدت إلى شمال ووسط وجنوب الصعيد.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأشارت صور الأقمار الصناعية، إلى استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، إذ تتراوح سرعات الرياح بين 32 و36 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة اليوم على شمال وجنوب الصعيد

أسيوط: العظمى 33 الصغرى 18

الوادي الجديد: العظمى 35 الصغرى 20

سوهاج: العظمى 34 الصغرى 21

قنا: العظمى 36 الصغرى 23

الأقصر: العظمى 37 الصغرى 23

أسوان: العظمى 37 الصغرى 24

أبو سمبل: العظمى 36 الصغرى 24