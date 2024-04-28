«الأرصاد»: أجواء ربيعية معتدلة على عدة مناطق اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم الأحد، على محافظات شمال البلاد، وشمال الصعيد، وذلك مع بداية النصف الثاني من فصل الربيع.

رياح معتدلة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية ستكون هناك رياح شمالية شرقية، وأخرى شمالية غربية معتدلة على محافظات شمال البلاد والسواحل الشرقية والغربية، ومدن القناة والقاهرة الكبري وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا وجنوب الصعيد، وشمال سيناء، إذ تتراوح سرعاته بين 24 لـ28 كيلو متر في الساعة، إذ تسود أجواء ربيعية معتدلة.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على العاصمة الإدراية، والقاهرة، ومدن القناة، الآتي:

القاهرة: الحرارة العظمى 31 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 32 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 32 الصغرى 16

بنها: العظمى 31 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 31 الصغرى 16

الزقازيق: العظمى 31 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 31 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 31 الصغرى 14

السويس: العظمى 30 الصغرى 15

الفيوم: العظمى 32 الصغرى 15

بني سويف: العظمى 32 الصغرى 12

الإسكندرية: العظمى 24 الصغرى 12

العلمين: العظمى 24 الصغرى 12

مطروح: العظمى 23 الصغرى 12

سيوة: العظمى 30 الصغرى 15

رأس غارب: العظمى 31 الصغرى 15

الغردقة: العظمى 32 الصغرى 15