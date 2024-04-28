«الأرصاد الجوية»: طقس غائم نهارا.. وارتفاع درجات الحرارة بالصعيد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، موضحة انتشار غطاء سحابي في عدة مناطق بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ومحافظات شمال الدلتا والسواحل الشمالية الشرقية والغربية وخليج السويس وسيناء، وصولا إلى شمال وجنوب الصعيد، بحسب الصور الصادرة عن الأقمار الصناعية.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن الغطاء السحابي يجعل الجو غائم جزئيا خلال ساعات النهار على جميع الأنحاء، كما يعمل على حجب أشعة الشمس وتقليل الإحساس بدرجات الحرارة اليوم.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة الكبرى والمحافظات الواقعة جنوب الوجه البحري ومدن جنوب سيناء ومدن القناة ومحافظات شمال الصعيد، تشهد طقسا حارا خلال النهار، على أن يكون معتدل مع بداية ساعات المساء، حيث تشهد السواحل الشرقية والغربية والمحافظات الواقعة شمال الوجه البحري طقس دافئ نهارا ومائل للبرودة ليلا.

ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد

كما تشهد محافظات جنوب الصعيد تأثير الكتل الصحراوية الحارة، والتي تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقش شديد الحرارة نهارا ودافئ ليلا، لذا يجب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس القطنية لمحافظات جنوب الصعيد.