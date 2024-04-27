حالة الطقس اليوم.. انخفاض درجات الحرارة ونشاط الرياح نهارا وبرودة ليلا

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن قيم درجات الحرارة انخفضت بداية من أمس الجمعة في معظم محافظات الجمهورية، وعادت الأجواء الباردة في فترة النهار والليل، مشددة على أنه من المتوقع استمرار الاستقرار في الأحوال الجوية، وتكون قيم درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام.

البرودة مستمرة في فترة الليل

وشددت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، على أن العظمى على القاهرة الكبرى على مدار الأسبوع الحالي تكون 30 درجة مئوية فترة النهار، موضحة أن البرودة مستمرة في فترة الليل وفترات الليل المتأخرة وحتى الصباح الباكر، وبشكل خاص المدن الجديدة والمناطق التي لها ظهير صحراوي، موضحة أن اليوم سيكون هناك نشاط رياح على معظم محافظات الجمهورية يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة والبرودة بشكل أكبر.

عدم استقرار الأحوال الجوية على المحافظات الجنوبية

وأوضحت أن المحافظات الجنوبية تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقطت الأمطار الرعدية على محافظات الصعيد ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، ومن المتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار الجوية بمناطق الصعيد.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح على المناطق الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى يؤدي لانخفاض درجات الحرارة وليس مثير للرمال والأتربة.