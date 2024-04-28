«الأرصاد»: درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية هذا الأسبوع

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في محافظات الجمهورية، مشيرًة الى أنَّ درجات الحرارة هذا الأسبوع حول المعدلات الطبيعية.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «DMC»، أنَّه على مدار هذا الأسبوع فإن قيم درجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية، وفي حالة ارتفاعها عن المعدلات الطبيعية سيكون ذلك بمقدار درجة أو درجتين.

وتابعت: «تتراوح درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار ما بين 30 درجة الى 32 درجة مئوية، ودرجات الحرارة ستكون حول المعدلات الطبيعية في أغلب محافظات الجمهورية، وأغلب مصادر الكتل الهوائية ستكون كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط معتدلة في قيم درجات حرارتها».

وأكملت: «خلال فترة النهار ومع وجود أشعة الشمس سيكون الإحساس السائد هو الطقس الربيعي خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والأماكن الساحلية تكون درجة حرارتها أقل، وتكون الأجواء بها دافئة بشكل كبير».

وأوضحت أنَّ درجات الحرارة انخفضت في الأماكن الجنوبية عن الأيام الماضية، مشيرًة الى أنَّ أجوائها تكون شديدة الحرارة خلال فترة النهار.