السيسي: تعديل التصور الهندسي لمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية لتصبح رقمية بالكامل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنَّ الدولة حرصت على إنشاء الرقمنة في مصر من أجل تحقيق التقدم المطلوب، وألا تتخلف مصر عن الدول الأخرى، خاصة أن معدل الاستفادة منه سيكون ضخم جدا، شارحًا «تصوروا وجود شبكة عمل للجهات الحكومة بينها وبين بعض، فداخل الوزارة الواحدة يمكن تبادل المعلومات من خلال الشاشات».

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في فاعليات افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة أنَّ شكل العمل وحجم ودقة وسرعة وكفاءة العمل ستكون أكبر بكثير من السابق، وكل هذا سيكون له تكلفة إذا لم نحققه.

وأكّد رئيس الجمهورية أنَّه اطلع على التخطيط الخاص بمدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة طبقًا للمعايير المناسبة، وبعد ذلك جرى تغييره لتصبح المدينة رقمية بشكل كامل، مبينًا أنَّ الشركة المتخصصة أضافت تعديلات كثيرة على التصور الهندسي للمدينة.