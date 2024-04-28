نيكول كيدمان تحصل على جائزة إنجاز العمر من معهد الفيلم الأمريكي

اجتمع نجوم هوليوود خلال الساعات الماضية للاحتفال بالنجمة نيكول كيدمان بعد حصولها على جائزة إنجاز العمر المرموقة، وهي أعلى جائزة يمنحه معهد الفيلم الأمريكي، دخلت كيدمان المسرح ليلة السبت، وهي ترتدي ثوبًا ذهبيا، وسط تصفيق حار بينما تم تشغيل أغنية «Diamonds Are a Girl’s Best Friend».

أقيم التكريم السنوي في مسرح دولبي في لوس أنجلوس، حيث أشاد بعض أصدقاء نيكول كيدمان وزملائها المقربين، بما في ذلك الحائزين على جائزة الأوسكار ميريل ستريب ومورجان فريمان وريس ويذرسبون والمرشحة لجائزة الأوسكار ناعومي واتس، بمسيرتها المهنية اللامعة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تفاصيل حفل تكريم نيكول كيدمان في هوليوود

وشهد الحفل تسليط الضوء على مجموعة أدوار وأفلام نيكول كيدمان الرائعة خلال هذا الحدث، حيث تم عرض الأدوار من فتاة الاستعراض المفعمة بالحيوية في فيلم «Moulin Rouge» لباز لورمان إلى تصويرها التحويلي للمؤلفة فيرجينيا وولف في فيلم «The Hours» إخراج ستيفن دالدري، في عام 2002، وهو الدور الذي حصلت عنه على جائزة الأوسكار أفضل ممثلة.

وتحدث عدد من الحضور على علاقتهم بالنجمة الأسترالية، من بينهم ناعومي واتس التي قالت في كلمتها: «نيكول طويلة وأنيقة وذكية للغاية، ولها أكثر الضحكات المعدية التي سمعتها على الإطلاق، ولطالما كانت أكثر الأشخاص كرماً»، مشيرةً إلى أن كيدمان قدمت لها سنوات من الدعم في أوقات النضال في حياتها المهنية