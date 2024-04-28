«معاريف»: توقعات بإصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو خلال أسبوع

توقعت صحيفة معاريف العبرية، إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الأركان هرزي هاليفي، خلال أسبوع.

مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو

وفي الأيام الماضية، نُشرت تقارير تفيد بأنه تم النظر في إمكانية إصدار مذكرات اعتقال دولية ضد نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين، وهو ما جعله يشعر بالقلق، بحسب ما جاء في «معاريف».

نتنياهو يضغط على بايدن

وفي الأيام الأخيرة، يُزعم أن نتنياهو يجري العديد من المكالمات الهاتفية سعيا لتحقيق أي تقدم إيجابي في هذه القضية، بما في ذلك ممارسة ضغط غير مباشر على الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان نتنياهو أدلى، الخميس الماضي، بتصريحات بشأن الإجراءات المحتملة للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، حيث أكد أنه لن يسمح بأي محاولات من هذه الهيئة لتقويض حق تل أبيب غير القابل للتصرف في الدفاع عن النفس، بحسب وصفه.