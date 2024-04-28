رانيا يوسف: «شاركت في أعمال فنية علشان كنت محتاجة فلوس»

كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أن هناك عددا من الأعمال الفنية التي اشتركت فيها وافقت عليها فقط من أجل المال، ومن أجل استمرار العمل والحياة، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

رانيا يوسف: «قدمت أعمالا علشان الفلوس»

وقالت رانيا يوسف «طبعا فيه أعمال قدمتها علشان الفلوس، وكانت معتمدة على فكرة جمالي بس، وفي العادي كان ممكن ماقدمهاش، بس قدمتها لأن فى الأول والآخر إحنا في شغل مفيهوش مرتب ثابت، ولا حد يضمنلك إن فيه فلوس دخلالك كل شهر».

وتابعت رانيا يوسف «إحنا بيبقى عندنا التزامات ومتطلبات في الحياة وحاجات محتاجينها، ولازم يكون معانا فلوس، وأحيانا بنضطر إننا نوافق على أعمال علشان تدخلنا فلوس».

يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف شاركت مؤخرا كعضو لجنة تحكيم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في دورته الثامنة.