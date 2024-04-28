فيلم شقو يحقق مليون جنيه إيرادات في يوم واحد

تصدّر فيلم شقو بطولة الفنان محمد ممدوح، وعمرو يوسف المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأولى في موسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم شقو لـ عمرو يوسف

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنَّ فيلم شقو حقق مليون و12 ألف جنيه أمس بدور العرض، وجاء في المركز الأول منذ بداية عرضه بدور العرض في موسم عيد الفطر.

أحداث فيلم شقو

تأتي قصة فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة عن القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال وصناع فيلم شقو

يقود بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، ويسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، ومحمد ممدوح، ومحمد جمعة، وعباس أبو الحسن، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.