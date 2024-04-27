56 مليون جنيه إيرادات فيلم شقو في 17 يومًا بالسينمات

تخطى إجمالي إيرادات فيلم شقو، خلال 17 يوم عرض بالسينما حاجز الـ 56 مليون جنيه، ويتصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه بموسم أفلام عيد الفطر 2024، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق الفيلم في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة نحو مليون و481 ألفًا و497 جنيهًا، وحافظ على صدارة المركز الأول بالمقارنة بالأفلام المنافسة معه في نفس التوقيت.

أكشن ومفاجآت

تأتي قصة فيلم شقو في إطار ملئ بالأكشن والإثارة والتشويق والمفاجآت من خلال مجموعة خارجة على القانون، تجد نفسها في ورطة مع مجموعة أخرى أشد خطورة.

أبطال وصناع فيلم شقو

يقود بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، يسرا، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، محمد جمعة، عباس أبو الحسن، إنتاج أحمد السبكي، تأليف وسام صبري، إخراج كريم السبكي.